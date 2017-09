NAŢIONAL: Nicolae Matei, fost primar al oraşului Năvodari, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a fostului primar al orașului Năvodari, Matei Nicolae, într-un dosar în care prejudiciul se ridică la mai multe milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DNA inculpatul Matei Nicolae, la data faptelor primar al orașului Năvodari, a fost trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (trei infracțiuni) și conflict de interese. În același dosar au mai fost deferiți justiției inculpații Ciocănel Ștefan (la data faptei secretar al orașului Năvodari) și Dima Neculai (la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale), ambii sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Din rechizitoriul întocmit de procurorii DNA reiese că în perioada 2008 — 2011, în calitate de primar, Matei Nicolae, beneficiind de sprijinul celorlalți doi inculpați, a desfășurat mai multe demersuri infracționale prin care a urmărit scoaterea abuzivă a mai multor imobile din patrimoniul unei societăți comerciale ce administra "Tabăra de copii Năvodari". Astfel, la data de 18 noiembrie 2008, în mod nelegal, primarul a emis o adresă care a stat la baza emiterii, de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a unui certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de aproximativ 6,2 hectare teren, la acel moment folosită de societatea comercială menționată mai sus și care aparținea în realitate orașului Năvodari. "Prin acest document s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra terenului respectiv al unei societăți comerciale controlate de edil și administrată de inculpatul Dima Neculai. În realitate, această firmă era îndreptățită să-i fie retrocedată o suprafață de teren asemănătoare, dar situată într-o altă zonă, cu un potențial turistic mult mai mic", se precizează în comunicatul DNA. Prin aceste demersuri infracționale a fost creat un prejudiciu de 3.504.500 euro (reprezentând contravaloarea terenului la data săvârșirii faptei), atât în dauna orașului Năvodari, cât și în dauna societății care avea drept de folosință asupra terenului respectiv pe termen nelimitat, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru firma beneficiară a terenului. În comunicatul DNA se mai arată că în același context, în cursul anului 2011, în condițiile în care societatea păgubită ca urmare a retrocedării terenului datora mai multe sume de bani Primăriei Năvodari (taxe, impozite etc.), Nicolae Matei a inițiat, cu încălcarea prevederilor legale, o hotărâre de Consiliu Local prin care un număr de 298 de clădiri situate în Tabăra de copii Năvodari au fost inventariate în domeniul privat al orașului Năvodari. "Hotărârea de Consiliu Local, adoptată la inițiativa inculpatului și pusă în executare de către acesta, a reprezentat o expropriere în adevăratul sens al cuvântului, clădirile societății respective fiind scoase din patrimoniul acesteia și introduse în cel al orașului Năvodari, fără ca aceasta operațiune să fie justificată de cauze de utilitate publică ori să fi fost precedată de plata unei juste și prealabile despăgubiri", mai menționează DNA. Ulterior, Primăria Năvodari a vândut prin licitație publică o parte din bunurile respective, în condițiile în care societatea contestase executarea silită și achitase, cel puțin parțial, datoria invocată de instituția publică. Acționând în această manieră, a fost produs un prejudiciu firmei respective evaluat la suma de 4.482.438 de lei, potrivit DNA. În cele două situații menționate, primarul orașului Năvodari a beneficiat de sprijinul celorlalți doi inculpați, care au întocmit și semnat diverse documente, acte ce au stat la baza demersurilor infracționale. De altfel, la scurt timp după comiterea faptei reținute în sarcina sa, inculpatul Ciocănel Ștefan a părăsit funcția publică și a devenit directorul SC Tabăra Năvodari SA, la înființarea căreia (în anul 2011, prin Hotărâre de Consiliu Local), au fost aduse drept aport la capitalul social o parte din bunurile expropriate. În cauză s-au constituit părți civile societatea păgubită ca urmare a acțiunilor inculpaților cu suma de 68.731.222 lei, Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Procurorii DNA au precizat că, în ședința din data de 4 septembrie 2017, Consiliul Local Năvodari a votat împotriva constituirii ca parte civilă în acest dosar. Procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Matei Nicolae și Ciocănel Ștefan. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Procurorii anticorupție au beneficiat de sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul IPJ Constanța — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice. Nicolae Matei a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție, în anii 2012 și 2014, pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate acestora, iar într-una din cauze a fost condamnat definitiv la pedeapsa închisorii, potrivit comunicatului DNA.