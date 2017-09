INTERNAŢIONAL: Bilanţul seismului din Mexic

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cel puțin 224 de persoane și-au pierdut viața în violentul seism care s-a produs marți în centrul Mexicului, printre victime aflându-se și 21 de copii după prăbușirea unei școli din capitală, potrivit informațiilor guvernamentale, preluate de AFP. ’’Aproximativ 117 persoane și-au pierdut viața în Ciudad de Mexico, 39 în Puebla, 55 în Morelos, 12 în Mexico și una în Guerrero, a declarat pentru postul de televiziune Televisa secretarul de stat în Ministerul de Interne, Miguel Angel Osorio. Seismul din Mexic a făcut aproape 150 de morți, la 32 de ani după devastatorul cutremur din 1985. Cel puțin 149 de persoane, inclusiv 21 de copii, au murit marți în urma unui seism violent cu magnitudinea de 7,1 care s-a produs în centrul Mexicului, resimțit inclusiv în capitala acestei țări, la exact 32 de ani după cutremurul de pământ din 1985 care a făcut peste 10.000 de victime, informează AFP și DPA. Bilanțul provizoriu publicat de Guvernul mexican contabilizează decesele repartizate în mai multe state, învecinate cu capitala Ciudad de Mexico, unde au fost înregistrate 36 de victime: Puebla (29 de morți), Morelos (64 de morți) și Mexico (9 morți). Cel puțin 21 de copii au murit și alți 20 sunt dați dispăruți, după prăbușirea unei școli din statul Mexico în urma acestui seism, a anunțat marți Guvernul mexican. "Avem o cifră de 25 (de morți) dintre care 21 sunt copii, la școala primară Enrique Rebsamen", a declarat Javier Treviro, subsecretar de stat al Educației, pentru postul Televisa. Epicentrul seismului, care s-a produs la ora locală 13.14 (18.14 GMT), a fost situat în apropiere de granița dintre statele Puebla și Morelos (centru), la o adâncime de 51 de kilometri, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (US Geological Survey — USGS). Ciudad de Mexico, un megalopolis cu o populație de peste 20 de milioane de locuitori, a fost zguduit puternic marți seară, declanșând țipete și crize de nervi în rândul rezidenților săi. Noul seism s-a produs la doar câteva zile după un seism cu magnitudinea de 8,2 în sudul țării, care a făcut aproximativ 100 de victime la începutul lunii septembrie. Înregistrările video publicate pe rețelele de socializare au prezentat violența zguduiturilor, prăbușiri de imobile și chiar o puternică explozie într-o clădire. Imagini publicate de turiștii care navigau în Xochimilco, o zonă lacustră la sud de Ciudad de Mexico, arată formarea unor valuri deosebit de puternice, care au zguduit ambarcațiunile aflate pe acele canale, de obicei cu ape foarte liniștite. "Sunt bulversată, nu pot să mă opresc din plâns, este același coșmar ca acela din 1985", a declarat pentru AFP Georgina Sanchez, în vârstă de 52 de ani, printre lacrimi, într-o piață din Ciudad de Mexico, părând să retrăiască acel episod tragic ce a marcat istoria țării sale. "Nu se poate să se întâmple din nou tot pe 19 septembrie!", a spus Lucia Solis, secretară, cu mâinile încă tremurând după șocul cauzat de seism. "Oamenii erau foarte nervoși. Am văzut o femeie care a leșinat. Oamenii fugeau", a adăugat un alt martor, Alfredo Aguilar, în vârstă de 43 de ani. Într-o atmosferă în care se simțea un miros puternic de gaz, mai multe imobile s-au prăbușit sau au suferit avarii grave, relatează AFP. Autoritățile din capitala mexicană au anunțat că 50 de clădiri au fost transformate în ruine. "Nu fumați! Nu fumați!", avertiza un agent dintr-un echipaj de prim-ajutor, temându-se de fisurile produse în conductele de gaz, în timp ce forțele de ordine încercau să desfășoare cordoane de securitate în plin haos, iar rezidenții încercau să se întoarcă pe jos la locuințele lor. Președintele mexican Enrique Pena Nieto și-a scurtat o vizită în provincie pentru a se întoarce cu avionul în Ciudad de Mexico. "Am ordonat evacuarea spitalelor avariate și transferul pacienților", a scris el pe Twitter. "Dumnezeu să-i binecuvânteze pe oamenii din Mexic! Suntem alături de voi și vom fi aici pentru a vă ajuta", a scris pe Twitter președintele american Donald Trump, ale cărui relații cu Mexicul au atins un nivel considerat "execrabil". La începutul lunii septembrie, el a fost criticat că a așteptat mai multe zile înainte de a prezenta condoleanțe după devastatorul seism produs în sudul Mexicului. Marți seară, coloane de fum, prezentate de televiziunea mexicană, erau vizibile pe cerul de deasupra capitalei Ciudad de Mexico. "Sunt oameni în viață care au rămas prinși acolo!", a strigat o femeie, arătând spre ruinele unei clinici medicale. Agenții de salvare și pietonii din zonă au format un lanț uman pentru a ridica molozul și pentru a încerca să îi extragă pe eventualii supraviețuitori. Pacienții, dintre care mulți se aflau pe tărgi sau în scaune cu rotile, iar unii aveau perfuzii, au fost evacuați pe trotuarele din fața clinicii prăbușite. Mai multe instituții din capitală, inclusiv Aeroportul Internațional Ciudad de Mexico și Universitatea Națională Autonomă din Mexico (UNAM), una dintre cele mai prestigioase din America Latină, au anunțat pe conturile lor de Twitter că și-au suspendat activitățile, pentru a putea să inspecteze starea în care se află clădirile lor. Școlile din statele Mexico și Puebla au fost evacuate și închise. Aeroportul din capitala mexicană a fost redeschis după câteva ore. Marți dimineață, ziua în care s-au împlinit exact 32 de ani de la cutremurul din 19 septembrie 1985, autoritățile au organizat un exercițiu de simulare cu participarea populației. După tragedia din 1985, reglementările din domeniul construcțiilor au fost întărite, iar autoritățile au implementat un sistem de alertă, bazat de senzori amplasați în regiunile de coastă din Mexic.