LOCAL: Liviu Axinte despre scandalul auxiliarelor - Ce o să facem, o să-i închidem în puşcărie pe profesori?

Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din Învăţământ (LSI) a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă că măsura interzicerii auxiliarelor neacreditate luată de Ministerul Educaţiei este pompieristică.

"Dacă se avea în vedere reglementarea acreditării auxiliarelor ca aspect esenţial în această decizie, lucrul acesta trebuia să fie făcut cel târziu la sfârşitul anului şcolar trecut şi nu în timpul anului. Consider că măsura ministerului este greșită, chiar dacă ar pleca de la o premisă corectă, să spunem că se foloseau auxiliare care nu erau acreditate, dar nu trebuia să se facă în timpul anului şcolar, sau măcar să privească anul şcolar viitor”, a afirmat liderul LSI. Acesta apreciază că, până la urmă, decizia de a folosi la clasă un auxiliar sau altul este a profesorului. „Din punctul meu de vedere, un profesor care folosește un auxiliar la școală nu este expus niciunui pericol pentru că el are libertatea deplină, conform unui alt alineat al ordinului ministerului. Și eu pot să folosesc materiale didactice care nu sunt auxiliare. Dacă profesorul consideră că acele materiale sunt utile pentru lecţie, fără să aibă pretenţia că sunt materiale auxiliare, le poate folosi, fără să fie avizate de Minister", a mai explicat Liviu Axinte.



Cât priveşte ameninţarea cu sesizarea organelor de anchetă, acesta o consideră o exagerare.

"Ce o să facem, o să-i închidem în pușcărie pe profesori pentru că au folosit ceva suplimentar, conform conştiinţei lor, dacă acele materiale îi ajută pe elevi în aprofundarea materiei? Eu pot să vin la şcoală şi să folosesc un material ajutător. Nu pot să am un învăţământ de calitate fără astfel de materiale. Manualele sunt în ediţii vechi, nu mai sunt actualizate cu programa, de asta colegii mei folosesc auxiliare. Dacă ministerul începe un război cu editurile, aia e o altă problemă. Ei trebuie să o reglementeze, dar să nu fie afectați copiii", a concluzionat Liviu Axinte.