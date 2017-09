NAŢIONAL: Klaus Iohannis s-a întâlnit cu premierul moldovean

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, miercuri, cu premierul moldovean, Pavel Filip, context în care a afirmat că România trebuie să ajute instituțional Republica Moldova și nu anumiți politicieni din această țară. "Personal mă interesează foarte mult și sunt foarte implicat. Eu cred că România trebuie și poate să ajute Republica Moldova și asta independent de abordările unor politicieni moldoveni care trebuie să se obișnuiască cu poziția pe care o ocupă. Eu cred că moldovenii merită întreaga atenție a României și vă felicit domnule premier fiindcă dumneavoastră ați reușit în aceste vremuri complicate să conduceți Guvernul într-un fel care vă face cinste", a spus șeful statului, în debutul întâlnirii cu premierul Republicii Moldova, care a avut loc în marja reuniunii Adunării Generale a ONU. Iohannis a precizat că a avut multe discuții cu privire la Republica Moldova și a arătat că este adeptul programelor de ajutorare a acestei țări. El a adăugat că nu are de gând să-și schimbe această abordare. "Despre a treia tranșă a împrumutului care este în discuție acum am avut discuții. Eu cred că se poate acorda această tranșă. Personal, aștept și cu siguranță ați pregătit un răspuns instituțional cu câteva reforme care vor fi continuate sau lansate. Cert este că în acest fel poate România să ajute Republica Moldova, în sensul să-i ajutăm pe moldoveni pentru că despre asta vorbim și așa cum sunt construite programele cu care venim noi în Moldova credem că este foarte important și această strategie am stabilit-o la nivel de CSAT. Este foarte important să ajutăm Moldova instituțional, nu credem că este important să ajutăm anumiți politicieni, ci este important să ajutăm statul moldovean, cetățenii și instituțiile moldovene și pentru mine este foarte important să ajutăm instituțiile moldovene care au nevoie de reformă și știți mai bine ca mine ce instituții au nevoie de o reformă mai mică și o reformă profundă, însă am toată convingerea că lucrurile vor merge spre mai bine", a susținut șeful statului. Premierul moldovean a mulțumit României pentru sprijinul pe care îl acordă Republicii Moldova, menționând, printre altele, reparația și construcția grădinițelor.