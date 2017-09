NAŢIONAL: Mircea Geoană audiat la Tribunalul Bucureşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fostul președinte al PSD Mircea Geoană a fost audiat, miercuri, la Tribunalul București, în calitate de martor, în legătură cu cele trei ceasuri de lux primite cadou în anul 2008 de la Marian Vanghelie. Audierea a avut loc în cadrul procesului în care fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie este judecat pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni de spălare de bani. "Cele 3 ceasuri primite de la Vanghelie au reprezentat simple cadouri. Mi le-a oferit în calitate de coleg, fără nicio legătură politică sau administrativă. Le-am primit cu ocazia a două onomastici. Onomastica mea — împlinirea vârstei de 50 de ani și onomastica soției. Nu cunosc nimic cu privire la proveniența ceasurilor. Nu știu exact ce marcă aveau ceasurile. Vanghelie nu mi-a solicitat niciodată favoruri în schimbul acestor cadouri. Nu mi s-au părut a fi cadouri extravagante. Nu pot preciza dacă Vanghelie își permitea să-mi facă asemenea cadouri, eu nu aveam acces la fișa lui materială, dar având în vedere semnele exterioare nu era ceva ieșit din comun. El a venit cu o stare materială bună în politică și nu era o noutate pentru noi că avea resurse financiare suficiente pentru un trai peste medie", a spus Geoană în sala de judecată. Pe de altă parte, Geoană a relatat că, în 2009, a fost sunat de un ofițer de poliție judiciară, care l-a invitat la DNA pentru a da o declarație și i-a spus să aducă și cadourile primite de la Vanghelie. Fostul lider social-democrat a precizat că nu au fost exercitate presiuni din partea procurorilor asupra lui sau celor din anturajul său și nici nu a avut cunoștință ca în dosarul lui Vanghelie "să fi existat interferențe politice și instituționale". Geoană a spus însă că a existat o luptă politică "cumplită" și este posibil să se fi folosit mijloace "neortodoxe" împotriva lui Vanghelie. "Există indicii și suspiciuni că în lupta politică din anul 2009 și după aceea a existat o înțelegere între instituții, care au interferat nepermis în alegeri. Este posibil ca Vanghelie și alții din politică să fi avut de suferit. Ar fi existat imixtiuni nepermise în actul democratic și de Justiție, posibil ca și Vanghelie să fi avut de suferit în urma acestor imixtiuni", a adăugat Geoană. După audiere, Marian Vanghelie s-a întrebat de unde știa ofițerul de poliție că el i-a dat ceasurile lui Geoană cadou, de vreme ce doar ei doi știau acest lucru, sugerând că informația a plecat de la Gabriel Oprea. "A încercat să spună cu substrat, dar să nu se înțeleagă exact. Credeți că Geoană nu știa că Oprea umbla după mine să mă aresteze? Cred că ei au încercat să-l sperie puțin și pe Geoană. De ce a sunat comisarul de poliție la domnul Geoană? Eu am fost la mii de zile onomastice. De ce nu i-a sunat pe toți? (...) Nu întâmplător te sună cineva acasă și își spune: vă rugăm să aduceți cadourile de la Marian Vanghelie", a spus Vanghelie în fața jurnaliștilor. Fostul primar consideră că gestul lui Geoană de a nu purta acele ceasuri a venit ca urmare a faptului că el a fost atenționat de cineva. Detalii despre cele trei ceasuri apar și în declarația dată de Mircea Geoană la DNA, în cursul urmării penale. "În anul 2008, din câte îmi aduc aminte, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani, am primit cadou de la Vanghelie Marian-Daniel un ceas marca Glashutte, de culoare negru cu auriu, model Panomatic Crono, nr. 000223, No. reference 19501110104, Date of sale 05.08.2008. Fac precizarea că nu cunosc valoarea acestui ceas. De asemenea, undeva în anii 2008-2009, la diferite aniversări, Vanghelie Marian-Daniel i-a făcut cadou soției mele, Geoană Mihaela, două ceasuri marca Vacheron Constantin, unul alb cu auriu și curea bleumarin, model 25021/000R, Case nr. 795982, Movement nr. 9699232, Metal Or rose, Dial 9115, Bracelet Cuir, împreună cu o cutie neagră, iar celălalt, argintiu cu alb și curea roz, cu seria 821914 83505. De asemenea, nu cunosc valoarea acestor ceasuri. În afară de aceste trei ceasuri menționate, nu am primit alte cadouri de la Vanghelie Marian-Daniel (...) Predau, cu această ocazie, organului de urmărire penală cele trei ceasuri menționate mai sus", se arată în declarația dată de Mircea Geoană la DNA. Marian Vanghelie a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea a nouă infracțiuni de luare de mită și abuz în serviciu și șapte infracțiuni de spălare de bani. În același dosar, au fost trimiși în judecată Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie), Sorin Ștefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL, și omul de afaceri Marin Dumitru, toți sub control judiciar. Potrivit DNA, în perioada 2006 — 2014, Marian Vanghelie, în calitate de primar al Sectorului 5, ajutat de Mircea-Sorin Niculae și parțial de Laura Ciocan, a solicitat și primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite în cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentând un "comision" de 20% din încasări). Aceste foloase au fost pretinse și primite de Vanghelie pentru atribuirea de către Primăria Sectorului 5 și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achiziții publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar și pentru a dispune efectuarea plății lucrărilor aferente acestor contracte (valoarea totală este de aproximativ 738.019.000 de lei).