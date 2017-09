NAŢIONAL: Peste 4.000 de pompieri pregătiţi să intervină în zonele cu Cod portocaliu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a dispus o serie de măsuri pentru intervenția în sprijinul populației care poate fi afectată de manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase în următoarele zile, fiind înștiințate toate comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile aflate în zona supusă avertizărilor meteo, iar peste 4.000 de pompieri cu 1.000 de mijloace tehnice fiind pregătiți să intervină în sprijinul populației și autorităților publice locale. Potrivit unui comunicat pentru asigurarea acțiunilor preventive la nivelul comunităților au fost înștiințate asupra atenționării toate comitetele locale pentru situații de urgență ale localităților aflate sub incidența codurilor de vreme rea. Totodată, la nivelul unităților subordonate IGSU din județele vizate, peste 4.000 de pompieri cu 1.000 de mijloace tehnice sunt pregătiți să intervină în sprijinul populației și autorităților publice locale, menționează sursa citată. Pentru eficientizarea misiunilor de răspuns în județele aflate sub avertizare de Cod Portocaliu, din ordinul inspectorului general al IGSU, vor fi dislocate detașamente operative formate din câte 10 pompieri care vor încadra tehnică destinată intervenției la inundații. Astfel, de la ISU Vaslui la ISU Bacău, de la ISU Tulcea la ISU Buzău, de la ISU Galați la ISU Vrancea, de la ISU București—Ilfov la ISU Dâmbovița și de la ISU Călărași la ISU Prahova vor fi dislocate câte un camion, câte două motopompe transportabile și câte o motopompă remorcabilă — de mare capacitate, precum și câte un microbuz pentru transportul personalului la intervenții. Situația la nivel național va fi atent monitorizată de către Centrul Operațional Național din cadrul IGSU, mai precizează sursa citată. Pentru evitarea producerii unor situații de urgență care pot afecta viața și bunurile, IGSU recomandă cetățenilor ca pe timpul căderilor de grindină sau a descărcărilor electrice să se adăpostească în locuințe sau alte spații care le asigură protecția și să deconecteze aparatura casnică. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate. Având în vedere posibilitatea averselor cu căderi semnificative de apă, se recomandă populației din zonele vizate de avertizări să ia măsuri pentru curățarea șanțurilor și rigolelor de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apelor pluviale. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store, menționează IGSU. Cea mai mare a țării se află începând de miercuri dimineața sub atenționare de Cod Galben care vizează perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, descărcări electrice, căderi de grindină și cantități de apă însemnate, precizează sursa citată. De asemenea, meteorologii au informat că până joi seara, în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25—30 l/mp și cu precădere în nord-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali, pe arii restrânse, 50-60 l/mp. Totodată, începând de miercuri, de la ora 16.00, până joi la ora 10.00, județele Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea și Bacău se vor afla sub incidența avertizării de Cod Portocaliu, caracterizat de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată și înregistrarea de cantități importante de apă pe arii extinse, cuprinse, în general, între 50 și 70 l/mp.