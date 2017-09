SPORT: FC Botoşani, cota 2.05 pentru o victorie cu CSM Poli Iaşi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Casele de pariuri dau prima şansă la victorie în derby-ul de astpzi elevilor lui Costel Enache.

O victorie a FC Botoşani are o cotă de 2.05 în timp ce un succes al celor de la Iaşi pe Municipal are cota 4.00. Remiza are o cotă de 3.20.

Partida FC Botoşani- CSM Poli Iaşi va avea loc de la ora 18:30 pe stadionul „Municipal”, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Telekom şi Look, dar şi în format live-text pe monitorulbt.ro.