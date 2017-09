LOCAL: Invatatoare in stare grava dupa un accident la scoala

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O femeie de 45 de ani, invatatoare la Liceul de Arta, a fost transportata ieri seara la Iasi, dupa ce a cazut pe scari in cladirea institutiei. Femeii i s-a facut rau in timp ce cobora treptele intre doua etaje, moment in care a ametit si s/a prabusit la pamant. In cadere, aceasta s-a lovit cu capul de ciment, motiv pentru care a fost transferata la Spitalul de Neurochirurgie Iasi.