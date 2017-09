SPORT: Remiză pusă pe greşelile de arbitraj de Costel Enache

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, crede că elevii săi puteau câştiga derby-ul Moldovei pe care l-au încheiat 3-3 cu CSM Poli Iaşi.

Antrenorul s-a arătat mulţumit de evoluţia jucătorilor din compartimentul ofensiv dar în acelaşi timp s-a declarat dezamăgit de jucătorii din defensivă care au gafat din nou foarte mult.

„Sunt mulţumit de momentul ofensiv, am dus mingea uşor la poartă, am avut ocazii, am înscris, am ratat câteva ocazii importante. În schimb, în momentul defensiv, am făcut ceva greşeli. Am întâlnit şi calitate la adversar. Ştiam lucrul ăsta, am încercat să ne pregătim dar am fost surprinşi. Sunt lucruri pe care ar fi trebuit şi eu să le gestionez mai bine la 2-0. Am avut un început foarte bun de joc, am avut un elan ofensiv, ne-a furat pe toţi lucrul ăsta şi am crezut că putem continua în ritmul ăsta. Astea sunt părţile mele de gestionat, greşelile mele”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul Botoşaniului a pus rezultatul, 3-3 cu CSM Poli Iaşi pe seama greşelilor sale dar mai ales ale centralului Sebastian Colţescu.

„Rezultatul a fost provocat de greşelile mele dar şi de greşelile de arbitraj. Sunt mâhnit pentru modul în care s-au interpretat multe din fazele de joc. Nu combat valoarea brigăzii de arbitri dar astăzi s-au făcut greşeli. Am revăzut fazele şi vorbesc cu responsabilitate. Mă refer la acel 11 metri al adversarului care nu a fost, mă refer la un 11 metri foarte clar în minutul 91 la Frăsinescu când face alunecare şi îşi salvează situaţia luând mingea cu mâna. Mă refer la numeroasele situaţii în care adversarul nu a văzut galben. Frăsinescu galben la faultul asupra lui Moruţan şi Frăsinescu galben la 11 metri. Sunt două lucruri evidente care poate ar fi schimbat”, a adăugat Enache.