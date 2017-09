SPORT: Stoican mulţumit de rezultat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Flavius Stoican, antrenorul CSM Poli Iaşi s-a arătat mulţumit de remiza obţinută cu FC Botoşani, scor 3-3.

Tehnicianul a spus că meciul a fost unul foarte spectaculos, fiind printre cele mai furmoase din acest sezon al Ligii I.

„Am început meciul dezastruos. Am luat goluri uşor. Am crezut că nu văd bine! După aceste două goluri luate, am încercat să găsesc soluţii. M-am abţinut să fac schimbări şi cred că am făcut bine. Apoi am controlat jocul. Una peste alta, a fost un meci foarte frumos”, a declarat Flavius Stoican.