LOCAL: Traficanţi de ţigări daţi de gol de un câine poliţist

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Dorohoi au descoperit aproximativ 8.000 ţigarete de contrabandă, ascunse în lada de scule, trusa medicală, torpedou, sub scaunul din dreapta faţă a unui microbuz, dar şi în bagajele şi mânecile hainelor ocupanţilor mijlocului de transport. S-a întâmplat ieri dimineaţă, când un echipaj al poliţiei de frontieră a oprit în trafic pentru control, în municipiul Dorohoi, un microbuz Merecedes Sprinter, înmatriculat în România, condus de Dumitru C., în vârstă de 48 de ani, în care se aflau ca pasageri Adrian P., în vârstă de 35 de ani şi Gabriel A., în vârstă de 34 de ani. Deoarece poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la faptul că microbuzul este folosit pentru transportul unor bunuri accizabile, atât autovehiculul cât şi ocupanţii acestuia au fost conduşi la sediul sectorului, în vederea efectuării unui control amănunţit. În urma controlului efectuat, la care a fost folosit şi câinele poliţist NAFAXA, au fost descoperite ascunse în lada de scule, trusa medicală, torpedou, sub scaunul din dreapta faţă a microbuzului, în bagajele şi în mânecile hainelor pasagerilor, 7.480 ţigarete, diferite mărci, în valoare totală de 3.430 lei. Cei trei bărbaţi au declarat că au achiziţionat bunurile de la persoane necunoscute din piaţa municipiului Dorohoi pentru consumul propriu. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.