LOCAL:Prognoza meteo în weekend

Judeţul Botoşani se află din nou sub avertizare cod galben de ploi şi cantităţi însemnate de apă, acesta intrând în vigoare astăzi la ora 15.00 şi este valabil până mâine la ora 10.00. După ieşirea din codul galben de ploi, judeţul nostru va intra sub o avertizare meteorologică de răcire a vremii şi intensificări temporare ale vântului, acesta fiind valabil până diseară la ora 21.00. Mâine, cerul va fi înnorat în prima parte a zilei, spre seară acesta devenind senin, vântul suflând cu intensitate. Temperaturile vor fi cuprinse între 20⁰C maxima şi 11⁰C minima. Duminică, cerul va fi în mare parte senin spre seară anunţându-se câţiva nori, în timp ce vântul va sufla uşor până la moderat. Maxima va fi de 23⁰C iar minima va fi de 11⁰C. Luni, vremea se va încălzi uşor iar cerul va fi parţial înnorat vântul suflând cu intensitate mai ales în cursul dimineţii. Temperaturile vor fi cuprinse între 24 ⁰C maxima şi 14⁰C minima. Marţi,conform prognozei emise de meteorologi, cerul va fi în mare parte înnorat spre seară fiind şanse să plouă. Vântul va sufla slab şi moderat, maxima zilei fiind de 23⁰C iar minima va fi de 12⁰C. În ţară, şaisprezece judeţe sunt sub avertizare cod galben de ploi până astăzi la ora 10 urmată de informarea meteorologică de răcire a vremii şi intensificări temporare ale vântului, aceasta fiind valabilă până la ora 21.00 în majoritatea zonelor ţării. Astfel, cerul, variabil în regiunile sudice, va avea înnorări în restul teritoriului şi vor fi ploi slabe cantitativ, pe arii relativ extinse în est şi nord-vest, local în centru şi vest şi izolat în sud. În zona înaltă de munte, la începutul intervalului, mai sunt posibile precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua, mai ales la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13⁰C şi 22⁰C, cu cele mai ridicate valori în Lunca Dunării, iar cele minime se vor situa, în general, între 6⁰C şi 14⁰C.