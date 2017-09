SPORT: Derby Dinamo- FCSB pentru Moruţan!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Odată cu venirea lui Vasile Miriuţă pe banca câinilor roţşii, numele lui Olimpiu Moruţan a fost trecut în capul listei de achiziţii a lui dInamo din iarnă.

Miriuţă l-a dorit cu insistenţă pe Olimpiu Mrouţan şi în perioada în care pregătea CFR Cluj, iar acum, odată ajuns la Dinamo este decis să i-l sufle FCSB-ului pe puştiul minune al FC Botoşani.

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani susţine că nu este străin de intenţia câinilor roşii şi anunţă că gruparea lcoală este deschisă la negocieri.

„Pe Moruţan îl vrea multă lume, nu numai Dinamo. Nu trebuie să ascundem faptul că actualul antrenor al lui Dinamo l-a vrut pe Moruţan cu orice preţ şi în perioada în care antrena CFR Cluj. Suntem deschişi la negocieri. Vom cântări oferta cea mai bună şi când vom considera că se impune ca el să plece şi că oferta e benefică pentru club şi pentru Olimpiu, atunci cu siguranţă vom ajunge la o înţelegere”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Preşedintele FC Botoşani crede că în acest moment fotbalistul mai are nevoie de gruparea locală şi spune că la 20 de ani, Olimpiu Moruţan va fi cel mai bun număr 10 din România.

„Eu unul consider că Olimpiu mai are nevoie de FC Botoşani în acest sezon. Ar fi fost extraordinar pentru noi să-l putem ţine încă două sezone aici. Vă dau scris că Moruţan la 20 de ani va fi cel mai bun decar român. El este un număr 10 autentic! La o vârstă ca a lui nu mulţi jucători din liga I poartă acest număr. Prin acest număr el arată că are personalitate dar are şi responsabilitate. Numărul 10 nu poate să-l poarte oricine! În concepţia mea despre fotbal, numărul 10 într-o echipă trebuie să-l poarte jucători cu experienţă, jucători-simbol al anumitor echipe, jucători de calitate. Moruţan merită la acest moment acest tricou”, a afirmat Cornel Şfaiţer.

Moruţan a fost în vară foarte aproape de un transfer la FCSB. Gigi Becali a oferit în vară suma de 700.000 de euro, plus 20% dintr-un eventual transfer, procentul clasic pe care latifundiarul l-a folosit la toate transferurile din mercato, însă oferta nu a fost pe placul oficialilor FC Botoşani, aceştia solicitând un procent mai mare la un eventual transfer.