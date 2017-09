SPORT: Cornel Şfaiţer: Avem forţa să batem şi Viitorul şi Mediaşul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că echipa pregătită de Costel Enache are forţa de a câştiga ultimele două meciuri din acest tur de campionat, cel de luni cu Viitorul de pe „Municipal” şi cel de la Mediaş de vineri cu Gaz Metan.

„Forţă avem, însă va fi foarte greu. Jocul prestat de echipă ne dă speranţe. Întâlnim însă în primul meci Viitorul, campioana en-titre a ţării, o echipă care, chiar dacă a cedat foarte mulţi fotbalişti, are continuitate, are jucători tineri de valoare cu foarte mult talent care au în sânge spiritul lui Hagi, acela de a muri pe teren, de a da totul pentru a câştiga. Viitorul are un stil foarte ofensiv şi va veni la Botoşani să câştige. Noi la fel, nu avem decât varianta victoriei, deci va fi spectacol. Am mai avut un 4-4, ca la teatru, cu ei aici, la Botoşani, şi mi-aş dori să fie din nou un spectacol plăcut, însă, de această dată, noi să marcăm cu un gol mai mult ca ei”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.