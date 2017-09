INTERNAŢIONAL: Negocieri Marea Britanie-UE

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După trei runde de negocieri fără rezultate notabile, europenii așteaptă luni la Bruxelles, cu ocazia deschiderii celei de-a patra întâlniri lunare, propuneri "concrete" din partea britanicilor, în pofida eforturilor premierului Theresei May de la sfârșitul săptămânii trecute de a debloca discuțiile cu privire la Brexit. Timpul presează cele două părți care încearcă să reglementeze într-o primă etapă trei dosare prioritare: garantarea drepturilor cetățenilor vizați direct de ieșirea Marii Britanii din UE, factura britanică pentru Brexit și problema irlandeză. În deschiderea negocierilor, obiectivul era de a termina această primă etapă în toamnă cu scopul de a se trece la discuții asupra naturii viitoarei relații între UE și Regatul Unit, dar speranța de a se respecta acest calendar pare să fie slabă. "Ne vom lua tot timpul de care avem nevoie și apoi vom trece la etapa a doua", a afirmat cu câteva zile înainte de începerea celei de-a patra runde un înalt responsabil european. "La ora actuală, absolut nimeni nu crede că vom fi gata în octombrie", a adăugat aceeași sursă, neexcluzând totuși un progres de ultim minut înaintea summitului european din 19-20 octombrie. Îi revine negociatorului UE pentru Brexit, Michel Barnier, misiunea de a evalua progresul negocierilor și de a propune celor 27 de țări membre trecerea la etapa următoare. Premierul Theresa May a pledat vineri în Italia, în cursul unui discurs foarte așteptat, pentru un Brexit "soft", cu o perioadă de tranziție de doi ani, într-o tentativă de a relansa negocierile. Ea s-a angajat să "onoreze" angajamentele financiare asumate de țara sa în calitate de membră a UE. Premierul britanic nu a avansat totuși nicio cifră și nu a făcut mai multe precizări. Deși europenii nu au solicitat să fixeze o sumă pentru a progresa spre etapa următoare a negocierilor, ei cer să fie definită o "metodologie" pentru a calcula suma totală a angajamentelor britanice. De partea europeană, reglementarea financiară a separării a fost evaluată între 60 și 100 miliarde de euro, potrivit mai multor surse. Cotidianul The Times relatase anterior că Londra a acceptat să plătească 40 miliarde de lire (45 miliarde de euro), adică 20 de miliarde drept contribuție la bugetul european până în anul 2020 și 20 de miliarde pentru alte angajamente. Într-o reacție, ministrul britanic responsabil de Brexit, David Davis, a afirmat că suma respectivă este "inventată". "Eu nu voi avansa o cifră, ar fi ridicol să fac asta, dar avem o idee destul de clară de la care vom pleca" în această problemă, a declarat el pentru BBC duminică. Omologul său european, francezul Michel Barnier, care conduce negocierile în numele UE, a salutat un discurs "constructiv" din partea Theresei May la Florența, care "traduce o voință de a progresa chiar dacă timpul trece". Dar el a cerut în același timp să se "traducă" aceste propuneri "în poziții de negocieri cu scopul de a se face progrese veritabile". În ceea ce privește promisiunea Theresei May privind factura, el a dat asigurări că Uniunea va trebui "să verifice dacă această garanție acoperă toate angajamentele asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru". Barnier a subliniat între altele că premierul britanic nu a furnizat clarificări dacă Regatul Unit intenționează să se angajeze pentru a garanta acordurile de pace în Irlanda. Data rundei negocierilor din septembrie fusese decalată cu o săptămână pentru a se desfășura după intervenția Theresei May la Florența. Runda precedentă, la sfârșitul lunii august, s-a încheiat prin faptul că cele două tabere și-au atribuit reciproc responsabilitatea pentru progresul limitat realizat. Detalii asupra actualei runde de negocieri nu au fost făcute publice. Aceasta se desfășoară în general în decurs de patru zile și va dura până la 28 septembrie. O întâlnire este astfel prevăzută pentru marți la Londra între Theresa May și Donald Tusk, președintele Consiliului European, care îi regrupează pe liderii statelor UE.