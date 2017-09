NAŢIONAL: Ilie Carabulea ar putea fi eliberat condiţionat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat în iunie la cinci ani de închisoare în dosarul ASF-Carpatica, ar putea fi eliberat condiționat după trei luni de detenție în Penitenciarul Aiud. Tribunalul Alba judecă luni contestația formulată de procurori în urma deciziei Judecătoriei Aiud din 30 august prin care a fost admisă propunerea înaintată de Penitenciarul Aiud, respectiv de Comisia privind individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, privind liberarea condiționată a omului de afaceri. În consecință, Judecătoria Aiud a dispus liberarea condiționată a lui Ilie Carabulea de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii din data de 28 iunie 2017, emis de Curtea de Apel București, potrivit informațiilor postate pe portalul instanței. Carabulea a fost reprezentat în fața instanței Judecătoriei Aiud de un avocat din oficiu. Ilie Carabulea a mai fost încarcerat în Penitenciarul Aiud în 2012, pentru o jumătate de an, fiind liberat condiționat înainte de expirarea duratei pedepsei de 1 an și șase luni de închisoare primite pentru dare de mită și cumpărare de influență. La vremea respectivă, o comisie constituită la nivelul Penitenciarului Aiud a aprobat propunerea ca Ilie Carabulea să poată fi liberat condiționat, luându-se în calcul faptul că acesta a avut pe perioada detenției o bună purtare, nu a înregistrat abateri disciplinare și a muncit în penitenciar, desfășurând activități lucrative la Bibliotecă unității, de la distribuire carte la inventariere fonduri de carte. În 28 iunie 2017, Ilie Carabulea a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul ASF-Carpatica. Inițial, la instanța de fond, Curtea de Apel București, Ilie Carabulea a primit 6 ani și 6 luni închisoare cu executare. El a fost trimis în judecată de DNA în aprilie 2014, pentru săvârșirea unor fapte de corupție. Potrivit DNA, în 2012, Carpatica Asig, companie specializată în emiterea de polițe de asigurări, în ponderea cărora cel mai mare procent îl aveau asigurările tip RCA, avea o situație financiară precară și necesita o infuzie de capital de circa 11.000.000 euro.Începând cu mai 2013, Ilie Carabulea a constituit, potrivit procurorilor, un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii unor infracțiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig.