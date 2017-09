SPORT: Cornel Şfaiţer: La finalul turului fixăm şi obiectivul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că la finalul acestui tur va avea loc o şedinţă în care se va stabili obiectivul pentru acest campionat.

„Haideţi să vă spun un secret: noi, nici până la această oră nu avem un obiectiv! Toată lumea are un obiectiv, însă noi nu am stabilit un obiectiv. Ce obiectiv poţi avea în sezonul regular? Cu excepţia nou-promovatelor care au ca obiectiv evitarea retrogradării, toate celelalte echipe se bat pentru play-off. După sezonul regular e clar că o parte vor fi la masa bogaţilor şi o parte în play-out. Eu consider că în afara nou promovatelor, celelalte echipe vor play-off-ul.Cred că e pentru prima dată când nu am stabilit un obiectiv şi ne-a mers bine. Nu am stabilit şi nici nu vom stabili un obiectiv până nu vom termina turul sezonului regular! Ne merge bine aşa!”, a declarat Cornel Şfaţer, preşedintele FC Botoşani.

Partida de pe „Municipal” dintre FC Botoşani şi Viitorul, meci contând pentru etapa a XII-a a Ligii I va avea loc de la ora 18:00, jocul fiind transmis în direct de Digi, Telekom şi Look.