SPORT: Hagi, fair-play total la sfârşitul meciului: Felicit Botoşaniul!

Gică Hagi a dat dovadă de mult fair-play la finalul meciului pierdut la limită de Viitorul la Botoşani, scor 1-0 şi i-a felicitat pe adversari.

Regele crede că Botoşaniul, care a ajuns pe locul 4 în Liga I, are toate şansele să se numere printre cele şase echipe care vor fi în play-off-ul acestei ediţii de campionat.

„Felicit adversarul. A speculat mai bine ca noi. Botoşaniul este o echipă foarte bună, are un tur de sezon foarte bun, echipă puternică, joacă fotbal, marchează goluri, echipă ofensivă, agresivă. Noi am încercat să jucăm. A fost un meci echilibrat, care marca primul, avea şanse. Mergem înainte. O să fie un an greu aşa cum am spus, o să trebuiască să muncim iar, să găsim soluţii. Avem puţine puncte, trebuia să avem mai multe”, a declarat Gică Hagi la sfârşitul meciului.