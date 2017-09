NAŢIONAL: Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente la DNA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente Ana Maria Pătru a ajuns, miercuri, la sediul DNA Ploiești. Aceasta a venit însoțită de avocat și a afirmat, la intrarea în sediul insituției, că a fost chemată în calitate de suspect într-un dosar care are legătură cu Irina Socol, fondatoarea Siveco, pe care nu îl cunoaște exact, dar îl bănuiește. "Are legătură cu doamna Socol. Știți că aici este un grup infracțional organizat, doamna Socol, domnul Onea (Lucian Onea, șeful DNA Ploiești — n.r.), încă vreo 2-3 când își aduce doamna Socol camarila și face niște denunțuri și s-au gândit ei așa frumos ieri să îmi sune copilul la școală și să îi spună că trebuie să vin în calitate de suspect la dumnealor astăzi", a declarat Pătru. În decembrie 2016, Ana Maria Pătru a fost trimisă în judecată de DNA Ploiești sub acuzația că a primit mită de la firma Siveco, constând în contravaloarea unui apartament și a unui autovehicul pentru a asigura derularea, în bune condiții, a unor contracte pe care compania le avea cu AEP.