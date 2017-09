NAŢIONAL: Senatorii au votat eliminarea supra-accizei pentru carburanţi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Membrii Comisiei de buget-finanțe au adoptat un amendament propus de liberali și susținut de social-democrați. Însă, pentru ca prețul de la pompă să scadă, trebuie ca modificarea să treacă și de votul final din plen. Supra-acciza a fost reintrodusă de Guvernul Tudose la sfârșitul lunii august în două tranșe. Prima majorare a avut loc pe 15 septembrie. Iar de la 1 octombrie, prețurile carburanților vor crește din nou cu 16 bani pe litru, plus TVA. Șeful Comisei de buget-finanțe, Eugen Teodorovici, a motivat că și-a propus încă de când era ministru să nu susțină vreo creștere a numărului de taxe sau impozite, nici cuantumul nici numărul acestora. Chiar din contra am fost promotorul unui cod fiscal liberal cum spun foarte mulți, nu am cum să vin astăzi să accept o astfel de propunere care din păcate se vede în piața creează creșteri de prețuri, a spus Eugen Teodorovici.