SPORT: Şfaiţer îi bagă în şedinţă pe jucătorii lui Enache!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani le-a transmis elevilor lui Costel Enache că partida de vineri de la Mediaş contra celor de la Gaz Metan va fi mult mai grea decât cea câştigată contra campioanei României.

Avizat de prestaţia foarte bună pe care ardelenii au avut-o la ultimul joc pe teren propriu, cel cu Astra, încheiat nedecis 0-0, dar mai ales de dorinţa de victorie a foştilor jucători ai grupării locale care în prezent apără culorile celor de la Mediaş, cum ar fi Sergiu Popovici, Cristian Danci, Răzvan Pleşca şi nu în ultimul rând profesorul Cristi Pustai, cel care a condus în trecut destinele FC Botoşani, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani i-a băgat în şedinţă pe elevii lui Costel Enache.

„Un lucru e clar: cine crede că la Mediaş vom avea un meci uşor, mai bine ridică mâna şi rămâne acasă. Va fi cel mai greu meci din acest campionat. Mediaşul este pe un loc nemeritat în campionat. În ultimele meciuri a dat semne clare de revenire, iar în meciul cu Astra doar ghinionul i-a privat de o victorie. În plus va fi această dorinţă a celor care au fost la noi de a ne bate. Nu aş vrea ca noi să fim cei care îi resuscităm. De aceea, spun că la acest meci trebuie să fim 100% din toate punctele de vedere pentru a ne întoarce cu un rezultat pozitiv. Una e să terminăm acest tur de campionat cu 26 sau 24 de puncte şi alat cu 23. Trebuie să ţintim victoria dacă vrem ca în retur să ne propunem obiective măreţe”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Înaintea jocului din Ardeal, FC Botoşani are 23 de puncte şi este pe locul 4, iar printr-un joc al rezultatelor ar putea termina turul pe podiumul Ligii I având în vedere că CSU Craiova, echipă afală la egalitate de puncte cu trupa lui Costel Enache, dar cu un golaveraj mai bun, are o misiune dificilă în Banat pe terenul celor de la ACS Poli Timişoara, iar ocupanta locului secund, FCSB, echipă care are 25 de puncte ae un meci care nu se anumţă deloc facil pe terenul nou-promovatei Sepsi.

Partida Gaz Metan Mediaş- FC Botoşani, meci contând pentru ultima etapă a turului acestei ediţii de campionat va avea loc vineri de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Telekom şi Look.