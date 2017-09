SPORT: Simona Halep calificată la Turneul Campioanelor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Jucătoarele de tenis Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina și Venus Williams și-au asigurat prezența la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Singapore în perioada 22-29 octombrie. Românca Simona Halep va bifa a patra sa participare consecutivă la WTA Finals, competiție care reunește cele mai bune opt jucătoare dintr-un sezon. Cele patru se alătură spaniolei Garbine Muguruza, liderul mondial WTA, prima care și-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor din acest an. ’’Felicitări Simonei, Karolinei, Elinei și lui Venus pentru calificarea la BNP Paribas WTA Finals Singapore, Fiecare din aceste jucătoare a avut sezoane incredibile și s-au pus în postura de a concura la finala de sfârșit de an și de a cuceri prestigiosul Trofeu Billie Jean King. Suntem nerăbdători le urmărim pe toate la Singapore’’, a transmis președintele WTA, Steve Simon. Simona Halep a jucat finala Turneului Campioanelor chiar la debutul său în competiția de la Singapore, în 2014, după ce a învins liderul mondial Serena Williams, pentru ca apoi să piardă în fața americancei în ultimul act. Simona a cucerit anul acesta titlul la Madrid și a jucat finala turneului de la Roland Garros. Karolina Pliskova, fost lider WTA, este la a doua sa participare la WTA Finals. Cehoaica a devenit anul acesta a 23-a femeie care deține prima poziție în clasamentul WTA și prima reprezentantă a țării sale. Pliskova a cucerit trei titluri în acest an, la Brisbane, Doha și Eastbourne. Pentru Elina Svitolina va fi prima prezență la Singapore, la finalul unui sezon în care și-a trecut în palmares cinci titluri WTA, la Taipei, Dubai, Istanbul, Roma și Toronto. Venus Williams va juca pentru a cincea oară la Turneul Campioanelor, dar prima la Singapore. Americanca a câștigat trofeul Billie Jean King în 2008, la Doha, după o victorie în fața sorei sale Serena în grupă. Anul acest, Venus (37 ani) a jucat două finale de Grand Slam, la Australian Open și Wimbledon. La dublu s-au calificat deja perechile Elena Vesnina/Ekaterina Makarova (Rusia), Martina Hingis (Elveția)/Yung-Jan Chan (Taiwan), Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (Australia) și Lucie Hradecka/Katerina Siniakova (Cehia).