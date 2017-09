INTERNAŢIONAL: Fondatorul revistei Playboy a murit

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Carismaticul fondator al revistei Playboy, Hugh Hefner, a murit miercuri seara la 91 de ani în vila sa, Playboy Mansion din Los Angeles, potrivit unui anunț postat de revista sa pe Twitter. Născut la Chicago în 1926, Hefner a fondat revista erotică Playboy în 1953, după ce conducerea publicației Esquire a refuzat să-i mărească salariul cu cinci dolari. "Life is too short to be living somebody else’s dream" ("Viața e prea scurtă ca să trăiești visul altcuiva"). Cu aceste cuvinte, scrise sub portretul lui Hefner, celebru pentru halatul său de interior din satin roșu, revista a marcat trecerea sa în neființă.