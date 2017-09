LOCAL: Protest la Ambulanta Botosani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Zeci de cadre medicale ale Serviciului Județean de Ambulanta au protestat, in aceasta dimineața, in curtea institutiei din cauza subfinanțării sistemului sanitar. Sirenele autosanitarelor care nu erau in misiune au fost pornite timp de un minut, acesta dorindu-se a fi primul semnal de alarma tras din cauza problemelor in Sănătate.