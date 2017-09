NAŢIONAL: Primarul general face plângere la Parchet

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primarul general, Gabriela Firea, a făcut la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București plângere penală împotriva acelor persoane care au răspândit informații false în ziua de 20 septembrie, când previziunile Agenției Naționale de Meteorologie anunțau Cod galben de furtuni cu pericol de transformare în portocaliu, în Capitală, informează PMB. ’’În data de 20 septembrie, prin diverse căi de comunicare (sms, whatsApp, rețele de socializare etc.), s-au vehiculat informații false, conform cărora fenomenele meteorologice ar fi mult mai grave decât s-a anunțat oficial, informații care au generat panica în rândul bucureștenilor’’, reamintește PMB. Gabriela Firea solicită cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicare de informații false, prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 404 Cod penal. ’’Astfel, având în vedere informarea meteorologică pentru perioada 19 septembrie, ora 17,00 — 21 septembrie, ora 23,00, emisă de ANM, precum și Nota transmisă de Instituția Prefectului Municipiului București nr. 18.378/P/19.09.2017 (anexa 1), am dispus, în calitate de primar general, convocarea unui comandament pentru stabilirea măsurilor de protejare a populației. Subliniez că am respectat solicitările transmise de Instituția Prefectului Municipiului București, respectiv ’luarea măsurilor specifice ce se impun pentru prevenirea apariției unor factori de risc ce pot afecta starea de normalitate a vieții social economice a Capitalei, precum și pentru monitorizarea cu toată atenția a evoluției fenomenelor meteorologice periculoase, pentru a putea interveni în timp util la apariția unor situații de urgență’’’, se arată în plângerea transmisă Parchetului.