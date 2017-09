NAŢIONAL: Vicepreşedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, la Bucureşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

"Am discutat ieri cu primul-ministru (Mihai Tudose — n.r.) și cu Toma (Toma Petcu, ministrul Energiei — n.r.) și am fost de acord că eficiența energetică este una dintre cele mai bune măsuri pentru a contracara securitatea energetică. Dacă renovăm apartamentele, dacă reușim să reducem facturile pentru clădirile municipale, pentru spitale, școli, teatre, ajutăm societatea și ajutăm cetățenii și ajutăm în același timp și mediul înconjurător", a spus oficialul european. Potrivit acestuia, ar trebui ca toate țările noastre să învețe cum să utilizeze banii din bugetul public, din bugetul Uniunii Europene, pe care să le adăugăm la sursele care vin din sectorul privat și pe care să le canalizăm spre investiții în proiecte de eficiență energetică. "Acum doi ani când am format comuniunea CESEC, ne-am angajat să nu așteptăm megaproiecte, ci să luăm destinul nostru energetic mai mult în mâinile noastre și să ne focusăm pe interconectare, pe lichiditatea piețelor și să avem acces la cel puțin trei surse de gaze pentru toate țările. Cred că este un semnal foarte puternic pentru locuitorii acestor țări care încă își amintesc ce s-a întâmplat în 2009 (când Rusia a oprit livrările de gaze spre Europa în mijlocul iernii — n.r.) și să demonstrăm că împreună putem învinge vulnerabilitățile sistemului", a continuat vicepreședintele Comisiei Europene. La rândul său, Miguel Canete, comisarul european pentru Energie, de asemenea prezent la eveniment, a arătat că, joi, părțile vor semna un memorandum de înțelegere prin care aria de cooperare se va extinde și la sectorul electricității. "Reuniunea de astăzi este crucială pentru CESEC, întrucât vom semna un memorandum de înțelegere care va lărgi aria de cooperare la piața de electricitate, surse regenerabile și eficiență energetică. Nu este doar un memorandum, ci conține acțiuni concrete. Existența unei piețe de electricitate din sud-estul Europei înseamnă coordonarea proiectelor de îmbunătățire a rețelelor și a acordurilor de trading între cele mai importante state membre UE din regiune. Piețele nu se pot dezvolta în izolare. Funcționarea pieței include un cadru comun de reglementare", a subliniat comisarul pentru Energie. Totodată, ministrul român de resort, Toma Petcu, a arătat în deschiderea reuniunii de joi că fiecare țară implicată în comunitatea CESEC va avea de câștigat. "Am convingerea că promovarea cooperării regionale va duce la atingerea unui grad de stabilitate crescut pentru fiecare țară implicată. Astfel, pentru România, inițiativa privind Conectivitatea în Centrul și Sud — Estul Europei în domeniul energiei reprezintă o oportunitate de a confirma demersurile întreprinse de țara noastră în sectorul energetic, contribuind, totodată, la îndeplinirea dezideratelor Uniunii Energetice în asigurarea securității aprovizionării cu energie, într-un mediu concurențial, transparent și nediscriminatoriu, prin susținerea dezvoltării cu prioritate a rutelor de transport care potențează diversificarea surselor de energie", a afirmat Petcu. Pentru accelerarea integrării piețelor de gaze din Europa Centrală și de Sud-Est și pentru diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale, România, alături de Austria, Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Slovacia, Slovenia și Ungaria, a inițiat în februarie 2015 un grup de lucru sub titulatura CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity Group). Acestui grup i s-au alăturat șase țări partenere, respectiv, Albania, Bosnia-Herțegovina, Macedonia (FYROM), Republica Moldova, Serbia și Ucraina. Scopul acestui grup este de a coordona eforturile de facilitare a realizării proiectelor trans-frontaliere și trans-europene care să ducă la diversificarea surselor și a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, precum și armonizarea implementării regulilor care să faciliteze aceste proiecte. Până în prezent, în anii 2015 și 2016, au avut loc trei întâlniri la nivel ministerial, la Sofia, Zagreb și Budapesta.