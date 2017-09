INTERNAŢIONAL: Ziua mondială a inimii

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Începând cu anul 2000, la 29 septembrie este marcată Ziua mondială a inimii, la inițiativa Federației Mondiale a Inimii și sub patronajul Organizației Mondiale a Sănătății și al UNESCO. Organizații de sănătate, societăți specializate în cardiologie, fundații, instituții guvernamentale și de sănătate organizează cu această ocazie diferite manifestări, cum ar fi împărțirea de pliante, plimbări colective pe jos sau cu bicicleta în parcuri, concursuri sportive, crosuri, mese rotunde, conferințe, pentru a informa populația asupra prevenirii bolilor cardiovasculare care anual fac peste 17 milioane de victime la nivel global. Acțiunile organizate cu acest prilej își propun să evidențieze factorii de risc în afecțiunile cardiovasculare, precum și modul în care pot fi prevenite aceste afecțiuni. În locurile publice sunt amplasate corturi în care populația își poate măsura tensiunea arterială sau nivelul colesterolului. În România se mai aniversează o zi dedicată inimii, în luna mai — Ziua națională a inimii. Boala cardiovasculară este situată pe locul I în ceea ce privește cauzele de mortalitate în Europa, atât la femei, cât și la bărbați, potrivit Cartei europene a sănătății cardiovasculare, publicată pe site-ul heartcharter.org. Este responsabilă de aproximativ o jumătate din totalul deceselor, în Europa provocând peste 4,35 milioane de decese în fiecare an, în statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății — Regiunea Europeană și peste 1,9 milioane de decese în fiecare an, în Uniunea Europeană. ’’Ziua Mondială a Inimii este un moment important pentru a reaminti că, din păcate, în România, bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces, cu un nivel al mortalității mult mai ridicat decât media europeană. Peste 140.000 de români mor anual din cauza bolilor cardiovasculare, reprezentând aproape 60% din totalul deceselor înregistrate. Estimările indică date la fel de alarmante pe viitor, în special din cauza persistentei factorilor de risc cardiovascular: fumat , hipertensiune arterială, dislipidemie, diabet zaharat, sedentarism, obezitate. Grav este că incidența bolilor cardiovasculare în rândul persoanelor tinere a crescut’’, se arăta pe site-ul Societății Române de Cardiologie — http://www.cardioportal.ro — în 2016. Societatea Română de Cardiologie și-a stabilit, pentru intervalul 2015-2017, o strategie de tip ’’Cardiologie aplicată’’, al cărei scop este reducerea incidenței bolilor cardiovasculare în România cu 20%, în intervalul dintre anii 2020-2025. Fundația Română a Inimii și Societatea Română de Cardiologie continuă lupta împotriva bolilor cardiovasculare, celebrând în fiecare an, la 29 septembrie, Ziua mondială a inimii, prin organizarea unor evenimente menite să atragă atenția asupra factorilor de risc cardiovascular.