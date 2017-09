LOCAL: Noi dezbateri la Fisc pentru TVA -ul defalcat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La doar cateva zile de la intalnirile specialistilor fiscali cu patroni si contribuabili botosaneni, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoșani anunta o noua runda de intalniri menita sa clarifice "Split TVA". Prezentarile se vor organiza in data de 2 octombrie 2017, ora 11, la sediul instituţiei din Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr. 5, etaj 3, camera 313. Contribuabilii interesaţi pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirii și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/Info Publice, la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm sau prin intermediul Callcenter- ului, apelând la numărul de telefon: 031.403.91.60. Pentru participarea la întâlnirile organizate la sediile unităţilor fiscale, contribuabilii se pot programa prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei. "Le recomandăm contribuabililor care doresc să pună întrebări reprezentanților noștri să le transmită odată cu solicitarea de programare.", transmit specialistii. Tema defalcarii TVA-ului a mai fost prezentata in aceasta saptamana in cadrul unor intalniri desfasurate la Fisc si CECCAR, unde zeci de contribuabili au fost informati despre diversele spete presupuse de noile modificari.