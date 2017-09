NAŢIONAL: Supliment la Programul Rabla Clasic pentru persoanele fizice

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Programul Rabla Clasic pentru persoane fizice va fi suplimentat cu 25 de milioane de lei, ceea ce înseamnă 4.000 de prime de casare în plus. S-a prelungit până la sfârșitul anului și termenul de depunere a dosarelor pentru persoanele fizice, iar pentru cele juridice până la sfârșitul lunii noiembrie. În cazul Programului Rabla Plus a fost modificat ghidul de finanțare, astfel încât mașinile electrice sau hibrid, pentru care au fost aprobate dosarele de finanțare, să poată fi livrate de către dealeri. În plus, de anul viitor se va acorda un eco-bonus și pentru mașinile mici nepoluante.