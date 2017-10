INTERNAŢIONAL: Trei oameni de ştiinţă americani au câştigat premiul Nobel pentru medicină

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Oamenii de știință americani Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash și Michael W. Young au câștigat, luni, Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină din 2017 pentru studiul lor privind mecanismele moleculare care controlează ritmul circadian, conform Comitetului Nobel de la Stockholm. Premiul Nobel pentru Medicină este primul anunțat din seria distincțiilor care sunt comunicate în fiecare an. Anunțul de luni a fost făcut de un reprezentant al comitetului Nobel, la Institutul Karolinska din Stockholm, la ora locală 11.30. Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost atribuit pentru prima dată în 1901. În 2016, cercetătorul japonez Yoshinori Ohsumi a fost recompensat pentru descoperirea mecanismelor de autofagie, un proces fundamental pentru descompunerea și reciclarea compușilor celulari inutili sau disfuncționali. Acest proces este implicat în mai multe maladii, inclusiv cancer și boli neurologice. Următorii laureați ai premiilor Nobel, pentru fizică, chimie și pace vor fi anunțați în această săptămână, în zilele de marți, miercuri și vineri. Premiul Nobel pentru economie va fi atribuit săptămâna viitoare, pe 9 octombrie. Academia Suedeză a comunicat luni că premiul Nobel pentru Literatură, care este atribuit în mod tradițional într-o zi de joi, va fi anunțat tot în această săptămână, pe 5 octombrie. Fundația Nobel a anunțat săptămâna trecută că recompensa financiară pe care o vor primi laureații de anul acesta va fi cu un milion de coroane suedeze mai mare față de suma de anul trecut. Astfel, fiecare premiu Nobel din 2017 va fi însoțit de un cec de 9 milioane de coroane suedeze (1,1 milioane de dolari). Potrivit tradiției, premiile Nobel vor fi înmânate ca în fiecare an în timpul unui banchet oficial ce va avea loc pe 10 decembrie, data la care se comemorează moartea lui Alfred Nobel.