LOCAL: Iertaţi de puşcărie, după un jaf la sala de jocuri

Cei doi bărbaţi de etnie romă, care au jefuit în decembrie 2016 o sală de jocuri de pe Calea Naţională, după ce au pierdut toţi banii la păcănele, au scăpat de puşcărie. Condamnaţi în iulie de Judecătoria Botoşani la câte doi ani de detenţie pentru tâlhărie, Sorin Ţ. şi Eduard F. au formulat apel, iar ieri magistraţii Curţii de Apel Suceava au dat dovadă de clemenţă şi, în rejudecarea cauzei, au dispus suspendarea pedepselor sub supraveghere. Astfel, cei doi nu vor mai ajunge în spatele gratiilor, ci vor trebui să respecte, timp de patru ani, o serie de măsuri stabilite de instanţa de judecată. Pe lângă faptul că vor trebui să muncească câte 60 de zile în folosul comunităţii, ei vor trebui să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existenţă.Totodată, magistraţii le-au impus obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Botoşani sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. Magistraţii le-au atras atenţia că suspendarea executării pedepsei sub supraveghere va fi revocată dacă, pe parcursul celor patru ani nu vor respecta măsurile de supraveghere sau nu vor executa obligaţiile impuse, cu rea voinţă. Fiind vorba de o decizie definitivă, cei doi au rămas în libertate. Jaful a avut loc în decembrie, când cei doi, însoţiţi de un prieten, au mers în sala de jocuri. După ce au pierdut toată suma pe care o aveau, ei şi-au cerut banii înapoi. Au schimbat poziţia camerelor de supraveghere, după care l-au atacat pe angajatul sălii cerându-i, sub ameninţarea unui cutter, cheia de la seif. Ulterior, ei au sustras o sumă de bani care se afla pe un birou. La faţa locului au ajuns angajaţii firmei de pază, suspecţii fiind capturaţi şi predaţi poliţiştilor. În urma anchetei, atacatorii au restituit banii sustraşi şi chiar au încheiat un acord de mediere cu reprezentantul firmei, regretând faptele comise şi angajându-se să respecte toate solicitările. În urma acordului de mediere, tâlharii s-au împăcat cu victimele, care au precizat în faţa instanţei că nu mai au nicio pretenţie.