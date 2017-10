NAŢIONAL: Dorin Cocoş va fi eliberat condiţionat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tribunalul Ilfov a decis definitiv, marți, eliberarea condiționată din închisoare a omului de afaceri Dorin Cocoș, după ce acesta a executat efectiv un an de închisoare din pedeapsa de doi ani și patru luni primită în dosarul "Microsoft". Tribunalul a admis contestația lui Cocoș împotriva deciziei din 16 august luată de Judecătoria Sectorului 4, instanță care respinsese cererea de eliberare condiționată. "În temeiul art. 587 alin. 3 raportat la art. 4.251 alin.7 pct. 2 lit. a C.pr.pen. admite contestația formulată de condamnatul Cocoș Dorin, împotriva sentinței penale nr. 1.999 din data de 16.08.2017 pronunțată de Judecătoria Sectorului 4 București în dosarul penal nr.19.314/4/2017. Desființează sentința atacată și rejudecând cauza: În temeiul art. 587 alin.1 C.pr.pen. raportat la art. 59 alin. 1 C.pen. din 1969 și art. 15 alin. 2 din Constituție, admite propunerea de liberare condiționată formulată de Penitenciarul București — Jilava cu privire la condamnatul Cocoș Dorin de sub efectul pedepsei de 2 ani și 4 luni închisoare aplicată de Tribunalul București prin sentința penală nr. 258/2016 pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție. Dispune liberarea condiționată a condamnatului de sub puterea mandatului de executare a pedepsei nr. 48/2016 emis de Tribunalul București. Atrage atenția condamnatului asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art. 61 C.pen. din 1969", se arată în decizia tribunalului. În cursul zilei de marți, Dorin Cocoș va fi eliberat din Penitenciarul Jilava. Pe 3 octombrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe Dorin Cocoș la 2 ani și 4 luni de închisoare. În același dosar au mai fost condamnați fostul ministru Gabriel Sandu — 3 ani, fostul primar Gheorghe Ștefan — 6 ani, omul de afaceri Nicolae Dumitru — 2 ani și 4 luni. Judecătorii au decis atunci și confiscarea unor importante sume de bani de la cei patru condamnați: 9 milioane de euro de la Dorin Cocoș, 2 milioane euro și 1 milion de dolari de la Nicolae Dumitru, 4 milioane euro de la Gheorghe Ștefan și 2,1 milioane euro de la Gabriel Sandu.