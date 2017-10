INTERNAŢIONAL: Republica Moldova riscă sa piardă un ajutor financiar de 100 milioane de euro din partea UE

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Europarlamentarii sunt nemulțumiți de felul în care Chișinăul a modificat legislația electorală și de faptul că ritmul reformelor și lupta împotriva corupției nu sunt susținute. Aleșii europeni au cerut Comisiei Europene să suspende asistența financiară destinată Republicii Moldova. Votul va avea loc în viitoarea sesiune plenară de la Strasbourg. Comisarul european Christos Stylianides a subliniat la începutul dezbaterii din Parlamentul de la Strasbourg că modificarea legislației electorale în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția și lipsa unor reforme structurale îndepărtează Republica Moldova de la parcursul european. "O economie sănătoasă cere transparenţă în sectorul financiar şi public. Cere o luptă puternică împotriva corupţiei şi spălării banilor si mai cere un climat de afaceri pozitiv", a declarat comisarul european pentru Ajutor Umanitar, Christos Stylianides. Și europarlamentarii care au luat cuvântul s-au arătat în mare parte dezamăgiți de evoluțiile politice de la Chișinău, care în opinia lor se îndepărtează de valorile europene. Unii dintre vorbitori au cerut chiar suspendarea acordării asistenței macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. "E rațional să solicitam Comisiei să aplice strict precondiția fixată și să suspende transferul ajutorului macrofinanciar. Mai mult decât atât, cred că e necesară o monitorizare strictă a implementării legii electorale și a evoluției politice din Moldova din partea Comisiei", a declarat Cristian Preda, europarlamentar PPE. Alți vorbitori au insistat să sublinieze că la Chișinău s-au implementat multe reforme pro-europene și au avertizat că suspendarea ajutorului financiar pentru Republica Moldova ar putea avea consecințe periculoase. "Dacă nu sprijinam Moldova astăzi o dăm pe gratis Rusiei și atunci vom spune la final Do sfidaniya, Moldova", a declarat Victor Boștinaru, europarlamentar S&D. Una dintre problemele importante subliniate, care deranjează la Bruxelles, este lipsa consensului politic la Chișinău. "Nu vă aşteptaţi de la Bruxelles să vă construiască consensul. Acesta trebuie realizat zilnic la Chișinău, la Bălţi, în Comrat", a subliniat Petras Austrevicius, raportor pentru Republica Moldova și europarlamentar ALDE. Parlamentul European a aprobat la începutul lunii iulie acordarea unei asistențe de 100 de milioane de euro pentru susținerea agendei de stabilizare economică și de reforme structurale în Republica Moldova. Din acest ajutor, 40 de milioane au fost convenite sub formă de grant și 60 de milioane sub forma de împrumut. Parlamentarii europeni vor vota dacă îngheață acest ajutor în următoarea sesiune plenară.