NAŢIONAL: Darius Vâlcov audiat într-un dosar de spalare de bani şi trafic de influenţă

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție continuă, miercuri, audierea fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov, într-un dosar în care este judecat pentru trafic de influență și spălarea banilor, în legătură cu acordarea unor contracte companiei Tehnologica Radion. La ultimul termen al procesului din 4 septembrie, Vâlcov a dezvăluit în sala de judecată că a obținut în anul 2009 de la Vasile Blaga fonduri pentru reabilitarea termică a 50 de blocuri din Slatina, pe vremea când era primar, dezvăluind că acesta l-a pus în legătură cu firma Tehnologica Radion. "În 2009, la sediul PDL din Modrogan, am fost chemat de Blaga, care era atunci secretar general, în calitatea mea de președinte al PDL Olt. Anterior, avusesem o întâlnire cu domnul Blaga, în calitatea mea de primar al municipiului Slatina, în care îi solicitasem ca orașul să primească fonduri de la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea termică a 50 de blocuri. El mi-a spus că știe că Compania de Apă Olt urmează să scoată la licitație mai multe contracte de reabilitări și extindere a rețelei de apă. Și m-a întrebat: ’Ai cu cine să le faci?’ I-am spus — Compania de Apă Olt este o asociere între Consiliul Local Olt și opt primării din județ și nu intră în datoria mea să mă ocup de licitații. Fusesem întrebat dacă am un constructor și, dacă nu, are el", a spus atunci Vâlcov. El a adăugat că Blaga i-a dat un bilețel cu un număr de telefon și un nume — Berna — și i-a spus că firma respectivă ar îndeplini condițiile pentru a realiza lucrările. De asemenea, Vâlcov a spus că Theodor Berna a încercat să îl mituiască, după care s-a certat în anul 2012 cu Blaga și apoi a demisionat din partid, deoarece nu a vrut să recepționeze lucrările efectuate de Tehnologica Radion. În mai 2015, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de trafic de influență, spălare de bani, efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția. Alături de Darius Vâlcov au fost deferiți justiției Lucian Petruț Șușală (fost șofer al lui Darius Vâlcov), Minel Prina, fost primar al municipiului Slatina, Petre Bogdan Timofte și Constantin Tomescu. Procurorii susțin că, în cursul anului 2009, Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Vâlcov, la acea dată primar al municipiului Slatina, căruia i-a propus ca în schimbul oferirii sprijinului în influențarea factorilor de decizie din cadrul autorității contractante (SC Compania de Apă Olt SA), în vederea câștigării unor licitații de lucrări pentru obiective situate în Slatina, Scornicești, Piatra Olt și Drăgănești, să îi dea 20% din valoarea sumelor încasate, conform contractelor de execuție a respectivelor lucrări. Cu ocazia derulării procedurilor de licitație, membrii comisiei au procedat, la îndemnul lui Darius Vâlcov, în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiții de eligibilitate în scopul favorizării firmei Tehnologica Radion. În consecință, Tehnologica Radion a câștigat licitațiile organizate în cadrul proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în județul Olt", fiind semnate contracte, cu Compania de Apă Olt, pentru mai multe lucrări, de 78.201.552 lei. Conform DNA, Theodor Berna și Darius Vâlcov au stabilit de comun acord ca sumele de bani să-i fie remise acestuia din urmă, în numerar, în lei și numai la sediul firmei. Astfel, în baza acestei înțelegeri, în perioada ianuarie — martie 2011, Darius Vâlcov s-a prezentat periodic la sediul firmei Tehnologica Radion, unde a primit suma totală de 1.200.000 lei (în 3 tranșe a câte 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul Compania De Apă Olt efectua plăți în contul societății. În perioada aprilie — decembrie 2011, Vâlcov a primit de la Theodor Berna, prin intermediul lui Minel Prina, suma totală de 2.500.000 lei (în 5 tranșe a câte 500.000 lei fiecare). De asemenea, în perioada 2012 — 2013, el a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 lei. Începând cu anul 2011, Vâlcov a efectuat operațiuni financiare sau acte de comerț incompatibile cu funcțiile de primar, senator și ministru, utilizând informații deținute în virtutea acestora, în legătură cu șapte firme pe care le are în fapt și pe care le administrează, prin interpuși, obținând astfel, pentru sine, un folos în cuantum de 2.272.200 lei. În dosar, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a 3 lingouri din aur, în valoare de 465.355 lei, 172 opere de artă, în valoare de 2.558.658 lei, 63.010 lire sterline, 290.334 euro și 73.077 dolari. De asemenea, s-a instituit sechestrul asigurător prin poprirea sumelor de 90.000 dolari, 1.322.950 lei și 600.000 lei. Toate aceste bunuri și sume de bani au ajuns în posesia lui Darius Vâlcov, cu excepția sumei de 600.000 lei care a rămas în contul unei societăți comerciale.