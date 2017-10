LOCAL: Luisian Grigore - Noi, cadrele didactice, suntem creatori de destine

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Profesorul Luisian Grigore i-a impresionat astăzi pe toţi cei care au fost prezenţi la şedinţa festivă în cadrul căreia a primit titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Botoşani. „Acum, dacă vreți să știți cum mă simt, mă simt ca un elev scos la tablă la o oră. Pentru că noi asta trebuie să facem, să simțim copiii, să știm ceea ce vor, ceea ce gândesc, ca să-i putem ajuta, să îi educăm și să îi învățăm. Eu m-am ghidat după profesorii mei pe care i-am avut și am învățat un lucru, că idealul educației este autoeducația. Socrate spunea că educația este tot ceea ce rămâne după ce uităm ce am învățat. Noi încercăm să educăm prin a-i învăţa pe copii în primul rând să înveţe”, a spus el. Vizibil emoționat, Luisian Grigore și-a amintit aproape de fiecare copil căruia i-a călăuzit paşii în fascinanta lume a fizicii aplicate, electronicii şi roboticii. Unii şi-au găsit calea frecventând cercul de la Palatul Copiilor coordonat de Luisian Grigore şi au acum cariere de succes în ţară sau străinătate. Pe toţi i-a numit copiii săi, nu elevii săi.

„Noi, cadrele didactice, suntem creatori de destine. Am copii peste tot. Am copii în Taiwan, am copii în SUA, în Olanda. Am un copil în Belgia, asistent universitar. Mă bucur că pe copiii mai tineri îi regăsesc în România, la companii multinaţionale. Constantin Voiniciuc, cel care a creat mâna bionică, este profesor de informatică şi robotică la Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti. Consider că am un suflet de copil. Ca să poţi să-i înţelegi pe copii trebuie să ai suflet de copil şi marele meu avantaj este că voi fi copil toată viaţa”, a mai spus Grigore Luisian. El a dedicat distincţia tuturor cadrelor didactice care pun pasiune şi fac din această meserie un stil de viaţă. "Noi suntem răsplătiţi prin ceea ce fac copiii noştri", a concluzionat Luisian Grigore.