NAŢIONAL: Profesori trimişi în judecată pentru luare de mită

Doi profesori de la un colegiu din municipiul Ploiești au fost trimiși în judecată sub control judiciar pentru luare de mită, respectiv complicitate la luare de mită, complicitate la dare de mită și trafic de influență, toate în firmă continuată. Potrivit unui comunicat al Direcției General Anticorupție, ofițerii Serviciul Județean Anticorupție (SJA) Prahova au finalizat cercetările, iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova a dispus trimiterea în judecată a doi profesori de economie și matematică ai unui colegiu din Ploiești. Anchetatorii spun că, în luna iulie, o persoană care susținuse examenul de corigență la economie a formulat un denunț prin care a sesizat faptul că profesorul care preda materia respectivă le-a pretins acesteia și altor colegi câte 500 de lei, cu scopul de a-i promova la examen, sumă de bani care urma a fi remisă în ziua următoare la domiciliul cadrului didactic. "La data de 26.07.2017, ofițeri de poliție judiciară ai D.G.A. — S.J.A. Prahova și Structura Centrală, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, l-au prins în flagrant pe A. A. în timp ce primea suma de 1.000 lei de la doi elevi cu scopul de a-i promova la examenul de corigență susținut în data de 25.07.2017. În cauză, s-a dispus efectuarea unei percheziții domiciliare în urma căreia au fost identificate sumele de bani remise de martorul denunțător și de ceilalți doi elevi, cât și alte sume de bani, în total ridicându-se 6.000 de lei în vederea continuării cercetărilor", arată sursa citată. De asemenea, anchetatorii au reținut că, în perioada 24-26 iulie anul curent, un profesor de matematică a pretins și primit de la cinci elevi suma totală de 2.000 de lei, promițându-le acestora că îi va ajuta să promoveze examenul de corigență la economie. Din această sumă, cadrul didactic a oprit 500 de lei, iar 1.500 i-a remis celuilalt profesor de la care a primit 200 de lei pentru intermedierea activității. Cei doi inculpați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior s-a luat față de aceștia măsura controlului judiciar. Totodată, anchetatorii au dispus renunțarea la urmărire penală în cauză față de șapte suspecți, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită și față de un suspect sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului, mai arată comunicatul citat.