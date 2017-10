NAŢIONAL: Salariile angajaţilor din serviciile Camerei şi din birourile parlamentare au fost publicate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Camera Deputaților a publicat listele cu indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică alese și cu salariile angajaților din serviciile Camerei și din birourile parlamentare, aflate în plată la 30 septembrie. Conform celor publicate pe site-ul instituției, președintele Camerei Deputaților are o indemnizație de 16.675 lei, vicepreședinții — 15.515 lei, secretarii și chestorii — 15.225 lei, iar liderii grupurilor parlamentare au o indemnizație de 14.500 lei. De asemenea, președinții comisiilor permanente au o indemnizație de 14.065 lei, în timp ce vicepreședinții și secretarii acestor comisii au indemnizații de 13.630 lei, respectiv de 13.340 lei. Deputații au o indemnizație de 13.050 lei. Conform listei funcțiilor din Serviciile Camerei Deputaților la data de 30 septembrie 2017, secretarul general are un salariu de bază maxim de 17.900 lei, un secretar general adjunct — 17.677 lei, un șef de departament sau director general — 12.400 lei, un director — 12.688 lei, iar un șef serviciu — 10.285 lei. Un șef birou are salariu de bază maxim de 9.145 lei, un consilier parlamentar — 8.859 lei, iar un expert parlamentar — 7.289 lei. Salariile de bază maxime ale bucătarilor, barmanilor, bufetierilor și ospătarilor se ridică la 2.365 lei, iar cele ale șoferilor la 3.703 lei. În cadrul birourilor parlamentare, la data de 30 septembrie 2017, un consilier are salariul de bază maxim de 3.811 lei, un consultant — 2.342 lei, un expert — 3.471 lei, iar un șofer — 1.450 lei. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 33 transparența veniturilor salariale, astfel încât toate autoritățile și instituțiile publice trebuie să publice la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cu salariul de bază, baza de calcul, valoarea anuală a voucherelor de vacanță, valoarea anuală a indemnizației de hrană, orice alte drepturi.