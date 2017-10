SPORT: Costel Enache, un anternor mulţumit!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat că este mulţumit de ceea ce a realizat echipa în acest tur de campionat.

„Per total putem spune că a fost un tur bun. Au fost şi momente în care am fost foarte bucuroşi dar şi momente în care am regretat opunctele pierdute pentru că putem realiza şi mai mult. Trăgând linie însă, mă declar mulţumit”, a declarat Costel Enache.