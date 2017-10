SPORT: Valeriu Iftime: Dacă cineva spune că e nemulţumit de tur, e obraznic!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftime, finanţatorul grupării locale a recunscut că nu se aştepta la începutul acestui sezon ca echipa să aibă un parcurs atât de bun şi să se înscrie prin jocul prestat şi prin locul ocupat în clasament cu şanse reale la unul din primele şase locuri la sfârşitul acestui sezon, clasare care ar califica formaţia în premieră în play-off.

„Nu ne-am aşteptat la parcursul acesta. Dacă cineva din Botoşani spune că e nemulţumit de acest tur, e cel puţin obraznic. Am parcurs însă abia jumătate de drum, iar jumătate de cale nu se contabilizează, e o chestie de moment. Dacă după acest sezon regular suntem pe locul 5, atunci putem spune că Botoşaniul a făcut o mare performanţă. Am jucat fotbal, am făcut ceea ce trebuia cu abilităţile şi valenţele noastre şi cu fotbalul nostru”, a declarat Valeriu Iftime.