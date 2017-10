LOCAL: Accident mortal la batut nucile

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 68 de ani din Vorniceni si-a gasit sfarsitul in mod cumplit in aceasta dimineata. Barbatul, care muncea la renovarea unei case, a decis sa urce intr-un nuc din curte pentru a culege cateva fructe. La un moment dat, insa, acesta s-a dezechilibrat si a cazut in gol de la aproape sase metri. Din pacate, interventia cadrelor medicale de pe ambulanta TIM-SMURD a fost de prisos, decesul acestuia survenind imediat dupa impactul cu solul. Cazul a intrat in atentia politiei.