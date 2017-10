NAŢIONAL: Exerciţiu de combatere a migraţiei ilegale pe Marea Neagră

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Efective din structurile Gărzii de Coastă au participat la un exercițiu demonstrativ de combatere a migrației ilegale pe Marea Neagră, organizat în cadrul cursului "Challenges of securing maritime areas for the European Union", de Colegiul Național de Afaceri Interne (CNAI) al Academiei de Poliție ’’Alexandru Ioan Cuza’’, a informat, vineri, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF). Potrivit unui comunicat de presă transmis de IGPF, exercițiul, organizat sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare (ESDC) de pe lângă Consiliul UE, s-a desfășurat joi pe Marea Neagră și în Portul Constanța. El a urmărit creșterea nivelului de cooperare operativă între structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), prin punerea în aplicare a procedurilor standard de operare pentru gestionarea unei situații de criză generată de afluxul de imigranți în zona litoralului Mării Negre. "De asemenea, în cadrul simulării s-a pus accent pe verificarea modului de integrare al capacității operaționale al structurilor cu atribuții pe linia combaterii fenomenului migrației ilegale și verificarea în teren a modului de cooperare și sincronizare al activităților desfășurate potrivit competențelor, exercițiul constând în identificarea unei nave cu migranți care se îndrepta dinspre coastele Turciei spre țărmul românesc, intervenția operativă pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, identificarea traficanților și derularea operațiunilor de debarcare, acordare de îngrijiri medicale, identificare și amprentare", se precizează în comunicat. Poliția de Frontieră Română a participat cu două nave maritime și patru bărci rapide cu motor ale Gărzii de Coastă, din dotarea Grupului Naval Constanța, exercițiul fiind coordonat de către Centrul Operațional S.C.O.M.A.R. (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră), de la sediul Gărzii de Coastă. ’’La activitate au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Afacerilor Interne — Direcția Generală Management Operațional, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General pentru Imigrări, Inspectoratului General de Aviație al MAI, Colegiului Național de Afaceri Interne, reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și participanți români și străini la curs’’, conform comunicatului IGPF.