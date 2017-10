SPORT: Comparaţie incredibilă făcută de Valeriu Iftime între Grozavu şi Enache!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Parcursul pe care Costel Enache l-a avut cu FC Botoşani în acest tur de campionat, l-a făcut uitat definitiv pe fostul tehnician al echipei, Leo Grozavu.

Valeriu Iftime, finanţatorul echipei a declarat că Enache l-a cucerit total prin felul său de a fi, fiind opusul total al vulcanicului Leo Grozavu.

Finanţatorul echipei a făcut o comparaţie foarte interesantă între cei doi tehnicieni.

„Un antrenor îşi pune amprenta asupra unei ehipe în cel puţin un an. De aceea spun că aşa cum este Costel acum şi la modul lui de a accepta viitorul, setea sa de performnaţă şi mai mult măsura pe care o are el este mult mai în regulă decât a fost cea a lui Grozavu cu noi. Leo care în continuu ne privea ca şi cum suntem prea mici pentru un antrenor atât de mare. Eu am luat-o ca fiind o greşeală de abordare. Costel este exact opusul. El spune că este mic pentru Botoşani. A lăudat continuu această echipă: a spus că aici e un colectiv extraordinar, deci el joacă exact pe partea opusă lui Grozavu. El spune că mai are încă mult de făcut ca să merite o echipă ca Botoşaniul. Pe când la Leo era invers, că Botoşaniul mai are multe de făcut ca să îl merite pe el! E diferenţă de abordare” , a declarat Valeriu Iftime.

FC Botoşani a încheiat turul de campionat al Ligii I pe locul 5 la egalitate de puncte, 23, cu Astra Giurgiu, ocpanta locului 4, dar cu un golaveraj inferior.