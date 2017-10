SPORT: Chiricheş: La naţională începe o nouă etapă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fotbalistul primei reprezentative a României, Vlad Chiricheș, a declarat, duminică seara, după rezultatul de egalitate, 1-1, obținut cu Danemarca în deplasare, că ratarea calificării la CM 2018 este o mare dezamăgire, dar a menționat că la echipa națională începe o nouă etapă cu selecționerul Cosmin Contra.

"Am reușit un joc bun și suntem fericiți că am obținut un rezultat bun. Este un egal muncit, s-a văzut spirit de sacrificiu azi. La 0-1 nu aveam nimic de pierdut și am încercat să facem un joc bun. E important să ai și puțin noroc în anumite situații, normal. Sper să continuăm pe acest drum. Sigur, e dezamăgire mare că nu am reușit calificarea la Cupa Mondială, dar începe o nouă etapă la echipa națională și trebuie să continuăm pe acest drum", a spus Chiricheș la postul Pro X.

"Nu am început nici campania extraordinar, dacă am fi început cu o victorie în meciul cu Muntenegru ar fi fost altul moralul nostru. Dar trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut de acum încolo. Avem ca obiectiv calificarea la EURO 2020 și trebuie să obținem asta. Trebuie să jucăm din ce în ce mai bine și să câștigăm meciuri", a adăugat fundașul.

Echipa națională de fotbal României a terminat la egalitate, 1-1 (0-0), partida cu Danemarca disputată, duminică, pe stadionul Parken din Copenhaga, în ultima etapă din Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale din 2018. România a ratat calificarea la CM din Rusia, ocupând la sfârșitul preliminariilor locul 4, cu 13 puncte. Clasamentul final al Grupei E este următorul: 1. Polonia — 25 puncte, 2. Danemarca — 20 puncte, 3. Muntenegru — 16 puncte, 4. România — 13 puncte, 5. Armenia — 7 puncte, 6. Kazahstan — 3 puncte.