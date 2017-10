LOCAL: BARBATUL RANIT IN EXPLOZIA DIN PRIMAVERII A MURIT

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Gheorghe Foceag, in varsta de 71 de ani, a decedat dupa o luna de chin in spitalul din Iasi. Barbatul ranit grav in explozia din Primaverii a suferit arsuri severe pe aproape jumatate din corp, fiind internat pe sectia de reanimare arsi a Spitalului Sfantul Spiridon din Iași. În ciuda eforturilor supraomenești ale medicilor ieșeni, starea bărbatul s-a agravat de la începutul săptămânii, iar organele acestuia au început să cedeze unul câte unul. Din păcate specialiștii nu am mai putut face nimic pentru salvare acestuia, decesul fiind înregistrat noaptea trecută. “In ciuda eforturilor echipei de chirurgie platica arsuri si ati pacientul grav cu arsuri post explozie din Botosani a decedat azi noapte”, a precizat profesor universitar Diana Cimpoesu, seful UPU-SMURD Iasi.