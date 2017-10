NAŢIONAL: Liviu Dragnea a votat pentru demiterea ministrului Sănătăţii. Liderul PSD susţine că a fost o neatenţie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la ieșirea din plen, că a votat din greșeală în favoarea moțiunii simple pe sănătate.

"Vreau să vă spun că, după pledoaria domnului Bichineț, nu am fost atent și am votat pentru moțiune. Din greșeală", a declarat Dragnea.

Deputatul PMP Corneliu Bichineț a salutat, în plen, la ședința de vot final, prezența președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a premierului Mihai Tudose, afirmând că faptul că au venit amândoi dă un semnal.

"Am văzut doi oameni pe care trebuie să-i recunoaștem, primul ministru și Liviu Dragnea, coborând printre noi. Platon așa spunea în Republica: Am coborât în Pireu în sens de a veni din Atena în port. Eu mă bucur că sunteți aici și că ați venit amândoi pentru că dați un semnal. Liviu Dragnea, noi am lucrat 4 ani la UNCJR în momente de balans, trebuie să dai dovadă de inteligență, iar Corneliu Bichineț de la Vaslui vă spune direct: Ține minte trei cuvinte: Nu te pune cu Terente", a spus Bichineț.

Camera Deputaților a respins miercuri moțiunea simpla intitulată "PSD dăunează grav sănătății", inițiată de PNL, USR și PMP. S-au înregistrat 97 de voturi pentru, 149 împotrivă și 19 abțineri.