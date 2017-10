LOCAL:Botoşăneni debranşaţi de la reţeaua de apă

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Trei locuinţe din Bucecea au fost debranşate în această dimineaţă de la reţeaua de alimentare cu apă, după ce proprietarii acestora au acumulat datorii de zeci de mii de lei. Prima oprire a celor de la Nova Apaserv a fost la o casă aflată la doi kilometri de oraş iar cei care locuiau în acel imobil aveau 26 de facturi restante. "Suma pe care o au de plată este de 1959 lei, iar după nenumărate somaţii către aceştia, suntem nevoiţi să le oprim alimentarea cu apă" au spus reprezentanţii operatorului de apă. Proprietara le-a dat voie acestora să pătrundă în curte dar acuză angajaţii Nova Apaserv de faptul că nu citesc corect contoarele: "Cea care se ocupă cu acest lucru umblă mai mult beată şi trece greşit indexul. Eu am fântână de un an de zile şi oricum nu mai folosesc apa din reţeaua lor. O să vând o bucată de pământ si voi plăti pentru că m-au dat şi în judecată" a spus femeia, care are un venit de 500 de lei lunar, reprezentând pensia de boală a soţului. O situaţie mai atipică s-a petrecut la cel de-al doilea datornic care locuia la bloc şi a permis debranşarea, stiut fiind faptul că proprietarii apartamentelor nu deschid uşa pentru această operaţiune. Acesta locuieşte cu soţia şi cei doi copii iar datoriile acumulate au depăşit 5000 de lei reprezentând 47 de facturi: "Eu sunt în şomaj de doi ani iar soţia nu mai are venit de o lună de când s-a închis magazinul la care lucra. Ne descurcăm foarte greu cu banii, pur şi simplu nu am bani să achit" a spus bărbatul, care a încercat să obţină o reeşalonare a datoriei. "Dacă s-ar putea să dau câte 500 de lei pe lună aş fi de acord doar să nu îmi întrerupă apa" a mai spus acesta. Conducerea Nova Apaserv nu a dorit să-l amâne cu datoriile din cauza faptului că a mai beneficiat de o reeşalonare pe care însă nu a respectat-o.