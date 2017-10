NAŢIONAL: Preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Mihai Tudose în vizită la Uzina Ford

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Klaus Iohannis şi premierul Mihai Tudose participă, joi, la lansarea noului model Ford EcoSport, care va avea loc la Uzina Ford din Craiova. Președintele Klus Iohannis a declarat, joi, la Uzina de la Craiova că atragerea de investiții și infrastructura sunt cele mai importante pentru dezvoltarea economică, și ar trebui să fie priorități zero. Purtătorul de cuvânt al șefului statului a spus ca prezența președintelui este un semnal puternic pentru industria auto din România. La rândul său, premierul Mihai Tudose a subliniat că România este un loc bun pentru a face investiții, un loc în care Ford nu a venit pentru o aventură ci pentru a face treabă. S-a vorbit despre infrastructură, nu mai suntem la nivel de promisiuni, suntem în grafic. Sunt proceduri care sunt la nivel de proiectare, licitare. Au început să se miște lucrurile. Romania înțelege să îți respecte angajamentele, a spus Tudose. Începând de la finalul acestui an, noul Ford EcoSport va putea fi comandat cu sistemul de tracţiune integrală Intelligent All Wheel Drive, care îmbunătăţeşte tracţiunea şi aderenţa pe şosea şi în afara acesteia, potrivit Capital. Sistemul poate fi combinat cu avansatul motor diesel EcoBlue de 1,5 litri care dezvoltă până la 125 CP şi are un nivel optimizat al emisiilor. Disponibil de asemenea în premieră într-o versiune sportivă EcoSport ST-Line inspirată de gama de modele Ford Performance, noul EcoSport oferă tehnologii de asistenţă a şoferului precum conectivitatea SYNC 3, sistemul Cruise Control cu limitator de viteză ajustabil şi o cameră de marşarier. Importat până acum pentru Europa de la uzina grupului din India, EcoSport a suferit modificări importante pentru a corespunde normelor mai stricte de pe continent, dar şi pentru a fi pe placul clienţilor. Versiunea europeană a lui Ford EcoSport va fi produsă la fabrica Ford din Craiova în urma unei investiţii de 200 de milioane de euro alăturându-se liniei de SUV-uri Ford Edge şi Kuga în Europa. Crossover-ul Fiesta Active, inspirat de asemenea din lumea SUV-urilor, va fi disponibil la rândul său în Europa în cursul anului viitor. După lansarea de la Craiova, premierul Tudose va reveni la București pentru ședința Comitetului Executiv Național al PSD, unde va fi lămurită situația remanierii guvernamentale. De asemenea, se vor tranșa și raporturile dintre Guvern și partid, după cum a anunțat acum două zile premierul Mihai Tudose, la finalul unei întâlniri-maraton cu președintele PSD, Liviu Dragnea.