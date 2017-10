Premierul Mihai Tudose: "Nu a fost un război"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Premierul Mihai Tudose a spus că, imediat după ce au primit citaţiile la DNA, Sevil Shaideh şi Rovana Plumb i-au prezentat demisiile, pe care el nu le-a acceptat. El a mai spus că nu are nimic să le reproşeze celor două. "Sevil şi Rovana, după ce au primit citaţiile la DNA au venit să îşi prezinte demisiile, dar le-am oprit, dar ele au ajuns la limita răbdării, în special Sevil o ţine aşa din decembrie. Nu am ce le reproşa. Sper ca Sevil va accepta să lucreze în aparatul guvernamental, pentru că e extraordinar de bună în ce face. Nu am venit cu Guvernul de acasă, sunt dispus să plec în fiecare zi dacă îmi cere partidul. Nu a fost un război, nu e un câştigător", a declarat Tudose.