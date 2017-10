SPORT: Tecău şi Rojer s-au calificat în sferturile turneului de la Shanghai

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Perechea alcătuită din tenismanul român Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului Masters 1.000 ATP de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 5.924.890 dolari, după 3-6, 6-4, 10-6 cu columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. Tecău și Rojer, favoriții numărul trei ai probei, s-au impus într-o oră și 12 minute de joc. Perechea româno-olandeză are acum 3-1 în meciurile directe cu sud-americanii, pe care i-a mai învins în 2015 în optimi la Miami, cu 6-7 (6), 6-3, 10-2 și anul acesta în finală la Geneva, cu 2-6, 7-6 (9), 10-6. Cabal și Farah s-au impus în prima confruntare, din 2014, chiar la Shanghai, în optimi, cu 1-6, 7-6 (5), 10-5. Campionii din acest an de la US Open și-au asigurat un cec de 44.370 dolari și 180 de puncte ATP, iar în sferturi vor înfrunta câștigătorii dintre Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croația/N. 7) și Di Wu/Yibing Wu (China).