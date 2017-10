LOCAL: Luare de pozitie oficiala pentru apararea producatorilor locali de produse lactate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După ce "Monitorul de Botoşani" a semnalat zilele trecute că in Camera Deputaților a fost modificat textul unor prevederi legale in urma carora producatorii locali de produse lactate vor ramane fara cea mai mare parte din piata de desfacere, senatorul Costel Soptica a luat prima pozitie oficiala. Presedintele liberalilor botosaneni a facut o interpelare in plenul camerei, in care solicita corectarea actului legislativ si salvarea producatorilor. Principalul vizat de senator este ministrul Daea, oficial care, din fruntea ministerului agriculturii are o imagine reala asupra efectelor noilor modificari. Acesta ar putea interveni cu ajutorul colegilor de partid pentru corectiile necesare. „Dacă se confirmă eliminarea laptelui şi a produselor lactate, consider că Guvernul dă o grea lovitură sub centură micilor fermieri şi producătorilor de produse atestate tradiţional. Astfel, o serie de mici producători, precum şi cei tradiţionali, sunt puşi într-o situaţie de colaps, deoarece nu îşi mai pot valorifica produsele, având în vedere monopolul marilor lanţuri de magazine. În această situaţie se află şi producătorii caşcavalului de Săveni, precum şi alţi operatori din domeniu, atât din judeţul Botoşani, cât şi din toată ţara. Sper ca ministrul Agriculturii să desluşească situaţia şi să dispună măsurile pentru soluţionarea acesteia în cel mai scurt timp”, a concluzionat senatorul Costel Şotpică.